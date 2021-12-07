Канберра, 7 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Вопрос о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине рассматривается правительством Австралии, заявил австралийский министр по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса Стюарт Роберт 7 декабря в интервью газете The Australian.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

Речь идет о решении США бойкотировать Олимпиаду в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что организация уважает право Соединенных Штатов запретить своим официальным лицам участие в Олимпийских играх в Пекине.

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