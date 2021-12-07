Тегеран, 7 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. 6 декабря генеральный директор Управления по международным делам министерства сельскохозяйственного джихада Ирана заявил, что научно-техническое, экономическое и сельскохозяйственное сотрудничество Исламской Республики и Румынии будет расширено. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Морад Сарафрази на своей встрече с послом Румынии в Иране Мирелой Греку, ссылаясь на хорошие результаты двусторонних отношений, подтвердил, что последняя Совместная экономическая комиссия состоялась пять лет назад в Бухаресте.

«Я надеюсь, что текущая встреча станет новой точкой для следующего этапа двусторонних отношений», — заявил он.

Иранский представитель также отметил: «Румыния является крупнейшим в мире производителем соевых бобов, которые используются для кормления скота в Иране. Мы хотим импортировать их различными способами, включая бартерную торговлю».

Он также высоко оценил Румынию за подготовку нового поколения опытных и умелых фермеров, утверждая, что Иран тоже нуждается в подготовке новых специалистов в области сельского хозяйства.