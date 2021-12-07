Сямынь, Китай, , 07:10 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в стрельбе на Тайване, будет репатриирован после того, как закончится его карантин по COVID-19 в Сямыне — китайском городе, расположенном через Тайваньский пролив от Тайваня, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан объявил о соответствующем решении, принятом местной полицией, отвечая на вопрос СМИ. Подозреваемый мужчина признался в том, что застрелил мужчину в городе Нью-Тайбэй, когда его допрашивала местная полиция в Сямыне, сказал Ма. Тайваньские СМИ сообщили, что подозреваемый вылетел в Сямынь 22 ноября после совершения преступления и остался на карантине по прибытии в материковый город.

Решение о репатриации было принято в рамках продолжающихся усилий по борьбе с насильственными преступлениями, защите жизни и имущества людей и поддержанию порядка по обе стороны пролива, добавил Ма.