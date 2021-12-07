Тегеран, , 07:15 — REGNUM 6 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан написал, что ядерное соглашение должно быть всеобъемлющим, чтобы иранцы почувствовали его положительные последствия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан написал в своем аккаунте в Instagram, что Иран стремится к достижению выгодного и серьезного соглашения, которое также должно быть достаточно всеобъемлющим, чтобы иранский народ почувствовал последствия его результатов.

«То, что иранская делегация представила в виде письменного текста, вполне соответствует Совместному Всеобъемлющему плану действий (СВПД). Благодаря данной инициативе нет смысла выходить за рамки обязательств и требований СВПД», — сказал он.

«Я четко заявляю Жозепу Боррелю, что слухи о 90-процентном обогащении Ираном являются чистой ложью», — отметил Амирабдоллахиан.

Он заключил: «Ожидается, что в продолжение переговоров остальные участники сделки также представят четкие предложения и ответы. В этом случае хорошее соглашение уже под рукой. Мы будем продолжать идти по пути венских переговоров в рамках логики и взаимопонимания».