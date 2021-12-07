Брюссель, , 07:08 — REGNUM Европейская комиссия обнародовала план реализации крупнейшего логистического проекта Global Gateway стоимостью 300 млрд евро, который должен стать альтернативой китайской инициативе «Один пояс — один путь». Об этом 6 декабря сообщил телеканал CNN.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © European Union 2020

Проект планируется реализовать до 2027 года. Средства будут направлены в инфраструктуру, цифровую связь и сдерживание изменения климата. В Еврокомиссии полагают, что реализация крупного проекта поможет поддержать глобальное восстановление за счет привлечения инвестиций в цифровые сети, создание мощностей для генерации чистой энергии и логистических цепочек, а также способствовать развитию систем здравоохранения, образования и исследований во всем мире.

«С помощью Global Gateway мы хотим создать прочные и устойчивые связи, а не зависимости между Европой и миром и построить новое будущее для молодых людей», — сказала комиссар Евросоюза по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот план предлагает «истинную альтернативу» глобальной инфраструктурной программе Китая, который обвиняют в обременении некоторых стран огромными долгами.

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