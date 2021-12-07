Благовещенск, 7 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Амурской области люди, осуществлявшие перепись населения по договорам, не получили средств за свою работу. Переписчики пожаловались в СМИ, сообщили в Instagram-аккаунте 28News.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения

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«Я работала контролером по срочному договору на всероссийской переписи населения. Статистическое управление Амурской области до сих пор не рассчиталось с переписчиками, мало того контракты, по которым мы работали до сих пор нам не отдали. Там творился настоящий бардак. Стат управление отрапортовало, что перепись проведена и на этом всё. Договор забрать невозможно», — рассказала жительница Приамурья.

Она попросила представителей СМИ поинтересоваться у Амурстата, когда переписчикам выдадут деньги. Люди не понимают, почему так произошло, что перепись проведена, а оплату за эту работы люди не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Свободный Амурской области обнаружили пропажу бланков, предназначенных для внесения данных в рамках Всероссийской переписи населения. Пропали 600 переписных листов.