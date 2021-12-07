Харбин, Китай, , 07:05 — REGNUM Столица провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая город Харбин провел третье тестирование на COVID-19 в своих шести основных городских районах 6 декабря после выявления двух случаев заражения в ходе второго тестирования, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус в Китае (сс) Walter Grassroot

Еще 5 декабря город сообщил о семи выявленных случаях COVID-19, переданных на местном уровне, в результате чего общее число местных случаев заболевания в городе достигло 32 с момента начала последнего раунда эпидемии. Уже 6 декабря городской противоэпидемический штаб обозначил еще пять зон среднего риска по коронавирусу в городе. В настоящее время в Харбине насчитывается 27 районов среднего риска по всему городу.

По данным комитета здравоохранения провинции, к 5 декабря в провинции было зарегистрировано 34 подтвержденных локальных случая заболевания и один бессимптомный случай заражения.