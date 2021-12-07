Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил профильному министерству активнее формировать тренерский состав для спорткомплекса «Водник», который в скором времени сдадут в эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Нам нужно делать упор не только на строительную часть. Министерству спорта необходимо обратить внимание на набор качественного тренерского состава и руководства такого масштабного и самого современного в регионе физкультурного комплекса, определить, какие секции там будут работать, чтобы к завершению работ по строительству все было готово», — сказал Владимир Солодов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» находится на завершающей стадии.

Чаши бассейнов уже наполнили водой для проверки герметичности. В помещениях спортзалов и раздевалок завершаются мелкие отделочные работы. Ожидается дополнительная поставка оборудования из Владивостока.

«По-прежнему существуют последствия транспортного кризиса в портах Приморья, сейчас там находятся четыре контейнера с оборудованием для ФОКа примерно на 15 млн рублей. Но это все нестационарные конструкции — тренажеры, маты, сетки, мячи, а также остатки материалов по финишной отделке. Мы оказываем содействие подрядчику для ускорения отправки, он уже получил несколько контейнеров, остатки ожидают погрузки на корабль. Планируется, что контейнеры будут отправлены на Камчатку не позднее 15 декабря. После допоставки будем вводить комплекс в эксплуатацию в полной его комплектации», — сказал министр строительства и жилищной политики края Андрей Дегодьев.

В новом спорткомплексе два бассейна: малый на 10 метров и большой на 25 метров, универсальный зал с трибунами для зрителей, а также залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тренажерный зал. Кроме того, на улице обустроили воркаут-площадки с антивандальными тренажёрами, универсальную спортивную площадку для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры. В зимнее время эта площадка будет использоваться как ледовый каток. Все уличные спортивные объекты для посетителей будут бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области на развитие спорта выделят 891 млн рублей.