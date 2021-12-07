Южно-Сахалинск, , 07:04 — REGNUM На Сахалине 7 декабря завершилась эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в порту Холмск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

На мели

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Эвакуация была завершена в 14:26 по местному времени. На берег доставили 12 человек — все граждане КНР. В настоящее время они проходят таможенный досмотр.

Специалисты ещё раз планируют осмотреть судно и выставить боновые заграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине водолазы Морспасслужбы тщательно обследовали корпус севшего на мель в морском порту Холмск сухогруза Xing Yuan. Удалось установить, что утечек топлива нет. Оно имеется на борту в запасе более 100 тонн. Не зафиксировано также пробоин в корпусе сухогруза.