Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на 7 декабря вспыхнул пожар в мотоцентре, расположенном в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар

Сообщение о возгорании по адресу: Полюстровский проспект, дом 59, корпус 3А поступило в дежурную часть в 4:06. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что горит помещение мотоцентра, расположенное на первом этаже. Огонь охватил 500 кв. метров.

В 04:36 пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис. В 05:50 пожар был локализован.

В тушении огня задействовано 47 человек и 12 единиц спецтехники. Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушат производственный комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных XIX века, который соседствует со сгоревшей в апреле 2021 года «Невской мануфактурой».