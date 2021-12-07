Китай, 7 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая, разместит 655 транспортных средств на водородном топливе в городской зоне соревнований для зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, сообщило муниципальное правительство, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

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Эти транспортные средства будут использоваться в сфере транспорта и логистики во время Олимпийских игр. Автобус, работающий на водороде, может сократить выбросы углекислого газа на 11,8 тонны на протяжении 10 000 км. По данным городского института водорода и возобновляемых источников энергии, такие автобусы плавно ходят при температуре минус 20 градусов по Цельсию, а их безопасность и надежность были проверены.

В настоящее время в Чжанцзякоу эксплуатируется 444 автобуса на водородных топливных элементах, которые охватывают девять автобусных маршрутов в городе. Они прошли суммарно уже более 21 млн километров и перевезли более 62 млн пассажиров.

Будучи одним из городов, принимающих Олимпийские игры, Чжанцзякоу располагает двумя заводами по производству водорода и восемью станциями заправки водородом, которые могут гарантировать работу транспортных средств, работающих на водороде.