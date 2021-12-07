Тегеран, 7 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 6 декабря президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что хорошие отношения с государствами региона являются одним из приоритетов внешней политики Ирана в новом правительстве, и именно по этой причине страна приветствует развитие отношений с ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхомТахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, президент Раиси сослался на историю дружественных отношений между двумя государствами и заявил, что хорошие отношения со странами региона являются одним из приоритетов Ирана в его внешней политике.

Президент Ирана отметил, что не должно существовать никаких препятствий в отношениях между двумя мусульманскими странами, причем на эти отношения не должны влиять посторонние лица и государства.

Он подчеркнул, что политика врагов стран региона заключается в том, чтобы посеять страх среди соседей, однако «этот заговор будет сорван с помощью здравого смысла и понимания».

На этой встрече советник по национальной безопасности ОАЭ заявил: «Мы дети этого региона, и у нас общая судьба, поэтому развитие отношений между двумя странами стоит на нашей повестке дня». Ссылаясь на подробные переговоры со своим иранским коллегой, он отметил, что эти встречи станут поворотным моментом в двусторонних отношениях.