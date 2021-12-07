Бразилиа, 7 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Штраф в размере $1,9 млн присудили в штате Сан-Паулу в Бразилии бразильскому подразделению американской компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером Whatsapp. Об этом 6 декабря сообщило на своем сайте региональное управление по защите прав потребителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Такое наказание ждет организацию за масштабный сбой, который произошел 4 октября и затронул миллионы пользователей. В ведомстве считают, что Meta должна ответить за «некачественное предоставление услуг».

По информации управления, в Бразилии из-за сбоя пострадали более 91 тысячи пользователей Facebook, свыше 90 тысяч пользователей Instagram и более 156 тысяч пользователей Whatsapp. Meta может обжаловать решение о штрафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне антимонопольная служба Франции оштрафовала американскую компанию Google на 220 млн евро за «продвижение своих услуг в сфере онлайн-рекламы».