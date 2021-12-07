Тегеран, , 07:02 — REGNUM 6 декабря министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси он передал письменное послание президента Сирии Башара Асада, в котором отражена важность ирано-сирийских отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мекдад сделал эти замечания на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

Во время пресс-конференции Мекдад отметил: «Сегодня для меня была большая честь встретиться с президентом Раиси. Во время этой встречи я передал письменное послание сирийского президента, которое отражает важность отношений между Сирией и Ираном».

Мекдад подчеркнул, что двусторонние отношения не имеют иной цели, кроме создания светлого будущего, в котором гарантированы свобода, независимость и безопасность региона.

Он также сообщил, что в интересах всех государств региона, чтобы Ближний Восток был регионом прогресса, развития, безопасности, а не регионом для интервенционистских и колониальных действий иностранных государств.

Охарактеризовав экономические отношения между Сирией и Исламской Республикой Иран как центральную часть своих переговоров с иранским президентом, он отметил, что обе стороны надеются на дальнейшее расширение экономических отношений.