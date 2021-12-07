Уссурийск, Приморский край, , 06:56 — REGNUM Первые станции для заправки газомоторным топливом построят в Уссурийске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства Приморья.

Заправка автобуса газом Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

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Уже определены три участка под заправки.

По словам экспертов, у Уссурийска есть все возможности для создания сети заправок: газопровод, который проходит почти через весь город, большой поток транзитного транспорта, крупные коммунальные предприятия, которые могут быть заинтересованы в переводе на газ своей техники. Очевидное преимущество — газ в 2,5 раза дешевле других видов автомобильного топлива, он более экологичен, его поставки не зависят от работы немногочисленных дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов.

«При выборе подходящих земельных участков мы не только руководствовались документами территориального планирования, но и рассматривали автомобильный трафик, востребованность у жителей и гостей города, близость к коммунальным предприятиям», — пояснил начальник управления градостроительства Уссурийска Александр Кобец.

Отмечается, что газомоторные заправки будут строиться и в других населенных пунктах Приморья, однако пилотным муниципалитетом станет Уссурийск.

Как сообщало ИА REGNUM, представителям бизнеса в Удмуртии будут возмещать часть затрат на строительство АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). Минпромторг республики принимает соответствующие заявки от предпринимателей до 23 декабря текущего года.