Валенсия, Испания, 7 декабря, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании задержала несовершеннолетнего подростка за смерть другого молодого человека, примерно 16 лет, в парке в Бурхассоте (Валенсия). Об этом пишет агентство EFE.

ru.torange.biz Нож

Инцидент произошёл 5 декабря, когда молодой человек получил смертельное ножевое ранение во время ссоры.

Предполагаемый виновник смерти 16-летнего подростка — его сверстник. Он был арестован в Лирии (Валенсия) днём 6 декабря и, по словам источников агентства в полиции, находится в полицейском управлении.