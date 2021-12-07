Красноярск, , 06:51 — REGNUM По материалам прокурорской проверки в Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении свыше 4 млн рублей бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в прокуратуре Красноярского края.

Дезинфекция Vladikavkaz-osetia.ru

Проверку соблюдения бюджетного законодательства провела прокуратура Советского района Красноярска.

Установлено, что в августе 2020 года между красноярским департаментом городского хозяйства и управляющей компанией «Жилищные системы Красноярска» было заключено соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на возмещение затрат на проведение дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных домов.

Однако фактически организация столько не потратила. «Денежные средства были похищены после поступления их на расчётный счёт ООО УК «ЖСК», — говорится в сообщении ведомства.

Муниципальному бюджету был причинён ущерб в размере более 4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направили следователям. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Воскресенске бывшему мэру вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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