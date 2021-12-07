Пекин, 7 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая снизился до 52,3 пункта в ноябре по сравнению с 52,4 в октябре, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение, в то время как значение ниже этой отметки — на сокращение деловой активности. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, деловая активность в непроизводственном секторе продолжала расширяться и в целом поддерживала стабильное восстановление. В ноябре субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 51,1 пункта, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в октябре.

В секторах услуг производителей, которые тесно связаны с производственной деятельностью субиндекс превысил 55%. В таких секторах, как информационные, финансовые и бизнес-услуги, зарегистрирован заметный рост объема бизнеса, говорится в сообщении бюро.