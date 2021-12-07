Тегеран, 7 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. 6 декабря министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад встретился в Тегеране с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мекдад прибыл в Тегеран по приглашению министра иностранных дел Ирана. Оба представителя встретились лично утром 6 декабря. Кроме того, в этой поездке Мекдада сопровождает заместитель министра иностранных дел СирииБашар Джаафари.

Сирийская делегация также встретилась с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и собирается провести переговоры со спикером парламента Мохаммедом Бакером Калибафом, а также советником Верховного лидера Али Акбаром Велаяти.

Несколько дней назад иранская делегация во главе с министром промышленности, горнодобывающей промышленности и бизнеса ИранаРезой Фатеми Амином посетила Сирию, встретившись с высокопоставленными должностными лицами и обсудив ряд ключевых вопросов по укреплению позиции Сирии на региональном и международном уровнях.