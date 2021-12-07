Пекин, , 06:42 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 50,1 пункта в ноябре по сравнению с 49,2 в октябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активносит, в то время как значения ниже отражают ее сокращение. Рост произошел после того, как в стране начали действовать меры по обеспечению адекватного энергоснабжения и стабилизации рыночных цен, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

В ноябре субиндекс, измеряющий закупочные цены на основные виды сырья, снизился на 19,2 процентных пункта по сравнению с октябрем до 52,9 пункта. Индекс цен на заводские товары упал до 48,9 пункта, что на 12,2 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце.

Субиндекс производства увеличился на 3,6 процентных пункта до 52, в то время как индекс новых заказов увеличился на 0,6 процентных пункта до 49,4. Данные показали, что как производство, так и рыночный спрос в производственном секторе в прошлом месяце выросли, сказал Чжао. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 52,3 в ноябре по сравнению с 52,4 в октябре.