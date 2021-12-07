Мехико, 7 декабря, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Комиссия по защите животных в Конгрессе Мехико утвердила заключение по инициативе проекта декрета, который в случае одобрения на пленарном заседании запретит корриду в столице Мексики. Об этом пишет агентство EFE.

Stihi.ru Коррида

Благодаря этому постановлению могут быть реформированы различные положения Закона о защите животных в Мехико, касающиеся корриды.

В Мехико расположена самая большая в мире арена для проведения корриды.