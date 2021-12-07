Чесма, Челябинская область, 7 декабря, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель попался с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ИА REGNUM ПДД

Его поймали в Чесменском районе. Стражам порядка гражданин пояснил, что ранее был лишён права управления транспортными средствами. А затем он не смог сдать экзамен по Правилам дорожного движения и приобрёл подделку.

Теперь этот гражданин стал фигурантом уголовного дела. Отметим, подобный случай на Урале не первый за последнее время. Круг лиц, организовавших изготовление и реализацию поддельных документов, устанавливается.