Лусака, , 06:39 — REGNUM Власти Замбии намерены отменить субсидии на топливо и электроэнергию для снижения расходов бюджета страны, заявил глава замбийского минфина Ситумбеко Мусокотване в ходе пресс-конференции.

Замбия Moffat

По его словам, отменять субсидии в республике будут постепенно, чтобы снизить негативный эффект для населения. Министр добавил, что правительство тратит ежемесячно $67 млн для обеспечения этих субсидий. Предполагается, что высвобожденные таким образом средства направят в сферы здравоохранения, образования и занятости.

Ранее Международный валютный фонд и Замбия договорились о предоставлении кредита республике на общую сумму $1,4 млрд на три года. В МФВ подчеркнули, что важнейшим условием проведения экономических реформ в Замбии является восстановление устойчивого сбора налогов, а также переориентация на производство кадров для экономики.