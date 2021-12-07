Токио, 7 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Решения в связи с возможным дипломатическим бойкотированием зимних Олимпийских игр в Пекине до настоящего времени не приняли власти Японии. Об этом 7 декабря сообщил в ходе регулярной пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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Глава МИД Японии отметил, что власти страны в курсе решения США по Олимпийским играм, но хотели бы воздержаться от комментариев. Хаяси пояснил, что на сегодняшний день не вполне ясно, что имеется в виду под «дипломатическим бойкотом» Олимпиады в Пекине и уточнил, что в связи с этим пока ничего не решено насчёт действий Японии.

«В любом случае мы рассчитываем, что Олимпийские и Паралимпийские игры как символ мира будут открыты», — добавил глава МИД Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об уважении права США Соединённых Штатов запретить своим официальным лицам участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.