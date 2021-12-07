Пекин, , 06:38 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Африкой вырос на 27,4% в годовом исчислении до 1,34 трлн юаней ($209,7 млрд) в период с января по октябрь текущего года, показали данные Главного таможенного управления КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай и Африка NINTENPUG

Темпы роста импорта опережали темы проста экспорта в первые десять месяцев. Экспорт Китая в Африку достиг 782,54 млрд юаней в период с января по октябрь, увеличившись на 24,5% в годовом исчислении. Импорт из Африки достиг 558,14 млрд юаней, увеличившись на 31,7% в годовом исчислении.

Экспорт Китая в Африку в основном состоял из механической и электротехнической продукции и трудоемкой продукции в течение первых десяти месяцев. Экспорт механической и электротехнической продукции достиг 355,19 млрд юаней, что составляет 45,4% от общей стоимости экспорта страны в Африку за тот же период.

Экспорт трудоемкой продукции достиг 213,38 млрд юаней, что составляет 27,3% от общего объема.