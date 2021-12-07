Тегеран, , 07:05 — REGNUM 6 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что устойчивая стабильность и спокойствие могут быть достигнуты только в свете сотрудничества между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шамхани сделал эти замечания на встрече с приглашенным советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Зайедом.

«Сердечные и дружественные связи с соседями, экономический обмен и инвестиции являются одними из главных приоритетов внешней политики Ирана», — отметил Шамхани в ходе встречи.

Далее он заявил, что прибрежные государства Персидского залива посредством сотрудничества могут не только обеспечить благосостояние и развитие своих народов, но и сыграть важную роль в мировой и региональной экономике.

Затем Шамхани выразил надежду, что визит арабского советника по безопасности в Иран приведет к открытию новой главы в двусторонних отношениях.

Со своей стороны, шейх Тахнун заявил, что расширение отношений с Ираном является одной из ключевых задач его страны. Далее он описал Иран как великую могущественную страну с уникальным геополитическим положением.

В своем выступлении арабский чиновник заявил, что обе стороны могут способствовать сотрудничеству в области транзита, энергетики, транспорта, здравоохранения и инвестиций.