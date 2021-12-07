Женева, Швейцария, , 06:36 — REGNUM Более $17 трлн будущего заработка потеряют выпускники школ во всё мире из-за перехода к дистанционным формам обучения во время пандемии COVID-19. Такой прогноз содержится в докладе о глобальном образовательном кризисе, подготовленном Всемирным банком, Организацией ООН по вопросам образования, культуры и науки (ЮНЕСКО) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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«Цифра рассчитана в приведенной стоимости, что составляет примерно 14 процентов текущего валового внутреннего продукта (ВВП), — отметили в пресс-службе ООН. — Это намного больше суммы в $10 трлн, рассчитанной год назад, что свидетельствует о более серьезном воздействии, чем предполагалось ранее».

Комментируя новые данные, глава глобальной практики в области образования группы Всемирного банка Хайме Сааведра отметил, что «потенциальный рост «обучающихся в бедности» может иметь разрушительные последствия для нового поколения, их семей и мировой экономики».

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