Тегеран, 7 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В наши дни количество поездок иранцев в Россию и обратно по железнодорожным, сухопутным и воздушным сообщениям значительно увеличилось, в связи с чем частный сектор Ирана намерен извлечь выгоду из российского рынка на сумму 200 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем своей торговли с российскими бизнесменами. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Статистика показывает, что за прошедший год Иран экспортировал в Россию товаров на сумму 504 миллиона долларов. Между тем новое иранское правительство, вступившее в должность в августе, запланировало экспорт в соседнюю страну на сумму более пяти миллиардов долларов.

Одной из причин, по которой страна обратила особое внимание на российский рынок, является соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2015 года ЕАЭС начал работу с пятью членами по принятию экономической политики в отношении соглашений о свободной торговле с другими государствами. Таким образом, в соответствии с договоренностями экспорт Ирана в ЕАЭС вырос на 82 процента.

С тех пор, как новое иранское правительство приступило к работе, оно подчеркнуло приоритетную важность соседних государств, чтобы компенсировать упущенные возможности в прошлом.

В связи с этим председатель совместной торгово-промышленной палаты Ирана и РоссииХади Тижуш Табан заявил, что между двумя странами сложились хорошие отношения, при этом нельзя игнорировать колоссальный российский рынок.

В другом месте высокопоставленный сотрудник Организации содействия торговле (TPO) Фархад Паранд назвал фисташки, клубнику, персики и перец основными продуктами, экспортируемыми в Россию. Кроме того, он подчеркнул, что Россия позитивно смотрит на товары иранского производства.