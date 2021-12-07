Мадрид, 7 декабря 2021, 06:35 — REGNUM Вице-премьер и министр по экономическим вопросам Испании Надия Кальвиньо заявила, что она будет работать с европейскими министрами финансов для «ускорения сроков» одобрения выделения 10 млрд евро из фонда восстановления, чтобы деньги поступили «как можно скорее». Об этом пишет агентство EFE.
Европейская комиссия 3 декабря одобрила запрос Испании на получение первого транша из фонда после проверки выполнения страной 52 этапов и целей, которые были с ним связаны.
Теперь у 27 государств-членов ЕС есть четыре недели, чтобы одобрить этот платеж через Комитет по экономической и финансовой политике, технический орган Совета министров финансов.