Мадрид, 7 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр по экономическим вопросам Испании Надия Кальвиньо заявила, что она будет работать с европейскими министрами финансов для «ускорения сроков» одобрения выделения 10 млрд евро из фонда восстановления, чтобы деньги поступили «как можно скорее». Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain Надия Кальвиньо

Европейская комиссия 3 декабря одобрила запрос Испании на получение первого транша из фонда после проверки выполнения страной 52 этапов и целей, которые были с ним связаны.

Теперь у 27 государств-членов ЕС есть четыре недели, чтобы одобрить этот платеж через Комитет по экономической и финансовой политике, технический орган Совета министров финансов.