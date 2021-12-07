Лхаса, Китай, 7 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Компания Tibet Electric Power Co., Ltd. при Государственной электросетевой компании Китая заявила, что с 2015 года по лето 2021 года она передала в другие регионы Китая из Тибета 8,98 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Вся отправленная электроэнергия была произведена за счет чистой энергии, сообщили в компании. В 2015 году Тибет впервые начал отправлять электроэнергию в соседнюю провинцию Цинхай в объеме 1,81 млн кВт/ч в день, что свидетельствует о том, что чистая энергия Тибета начала участвовать в региональном балансе энергоснабжения на северо-западе Китая, а также оптимизации и корректировке энергетической структуры страны, говорится в сообщении компании.

Тибет подписал контракты на передачу электроэнергии с провинциями Ганьсу и Шэньси на северо-западе Китая и начал поставлять им электроэнергию в 2018 году. Два года спустя компания подписала рамочные соглашения о потреблении чистой энергии с энергоснабжающими компаниями в 11 провинциях и городах Китая, включая Пекин и Шанхай.

В течение 13-й Пятилетки (2016−2020) в Тибете было построено и эксплуатировалось несколько электростанций, что позволило уменьшить нехватку электроэнергии весной и зимой в Тибете и способствовать передаче электроэнергии за пределы региона.

Компания заявила, что планирует инвестировать 46,6 млрд юаней (около $7,3 млрд) в Тибет в течение 14-й Пятилетки (2021−2025) с целью улучшения связанности энергосистемы между регионом и юго-западным Китаем.