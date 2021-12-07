Тегеран, , 07:07 — REGNUM Как сообщает агентство IRNA 6 декабря, официальный визит шейха Тахнуна бен Заида аль Нахайяна, советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в Тегеран соответствует политике добрососедства, продвигаемой администрацией иранского президента Ибрагима Раиси для укрепления региональной стабильности.

По данным Высшего совета национальной безопасности, поездка проводится по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, который также является представителем Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Шейх Тахнун планирует провести переговоры со своим иранским коллегой, а также с некоторыми другими высокопоставленными должностными лицами в Тегеране. Расширение и укрепление взаимных связей, а также консультации по последним событиям в регионе входят в число целей переговоров официального представителя ОАЭ в Иране.

Сообщается, что делегация ОАЭ, направленная в Тегеран, планирует обсудить вопросы безопасности, торговли и транзита товаров, что может стать поворотным моментом для расширения взаимных связей.

13-я администрация в Тегеране показала, что государственные деятели полны решимости расширять эффективное сотрудничество и проводить консультации с соседними странами и странами-единомышленниками.