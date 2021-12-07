Тегеран, , 07:07 — REGNUM Иран ведет переговоры на основе инициатив, которые он представил другим участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене, при этом промежуточной или поэтапной сделки не должно быть, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде6 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде отметил, что на переговорах в австрийской столице о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года Иран ведет переговоры на основе двух предложенных им планов об отмене санкций США и прекращении компенсационных мер Ирана.

«Инициативы были полностью проработаны, и, по сути, не должно возникнуть никаких разговоров о поэтапной или промежуточной сделке», — заявил он.

Иран и другие участники ядерной сделки, а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, к настоящему времени провели семь раундов переговоров в Вене, чтобы достичь соглашения о том, как снять санкции США против Ирана и заставить Тегеран вернуться к полному соблюдению СВПД.

Иран сократил выполнение части своих обязательств по сделке в ответ на выход США из нее в 2018 году, что привело к возобновлению односторонних санкций.

Иранская команда возобновила переговоры в Вене по ядерной сделке и отмене санкций. Сами европейцы признают, что с Ираном нельзя вести никаких дел, если не будут выполнены требуемые Тегераном гарантии.