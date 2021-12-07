Тегеран, , 07:08 — REGNUM 5 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси подтвердил, что его правительство энергично работает над вопросом отмены антииранских санкций, приветствуя мощное участие страны на ядерных переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания во время своего третьего телевизионного обращения к нации с тех пор, как вступил в должность в августе 2021 года. Раиси отметил, что, несмотря на определенные предположения о том, что Ирану не хватает инициатив и достойных слов, чтобы выступить на заседании Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), страна приняла активное и достойное участие в переговорах.

Президент подчеркнул, что иранская делегация также предложила на встрече два сценария, а именно по ядерной деятельности и необходимости снятия санкций на основе положений СВПД.

Он также заявил, что с самого начала работы его правительства в центре усилий были две вещи, а именно преодоление санкций, а также дальнейшая их отмена.

В другом месте своего выступления президент Раиси упомянул о своем недавнем участии в двух международных встречах в Ашхабаде и Душанбе, отметив, что во время своего пребывания в данной должности он дал всем понять, как в ходе личных контактов с иностранными делегациями и официальными лицами, так и в телефонных разговорах, что Исламская Республика намерена расширять социальные, политические, культурные и экономические сотрудничество с внешним миром.

Что касается присутствия на Шанхайском саммите, Раиси заявил, что его встречи с лидерами-участниками послужили основой выхода отношений Ирана с другими странами на новый уровень.

Однако, по его словам, он не удовлетворен нынешним уровнем отношений с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и, как и другие лидеры-участники, ожидает роста взаимного сотрудничества.