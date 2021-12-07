Тегеран, , 07:08 — REGNUM 5 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан призвал к необходимости долгосрочного сотрудничества с Киргизией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян сделал эти замечания во время встречи в Тегеране с заместителем председателя Совета Безопасности Киргизии Таалатбеком Масадыковым. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана поздравил киргизского чиновника с успешным проведением парламентских выборов в дружественной стране. Он также призвал к установлению прямых рейсов между столицами двух государств, чтобы облегчить торговлю для предпринимателей как из Ирана, так и Киргизии.

Говоря о транспортных и транзитных связях между двумя странами, Амирабдоллахиан подчеркнул важность пилотной эксплуатации железной дороги между южным портовым городом Бандар-Аббасом (Иран) и Киргизией.

Киргизский чиновник, со своей стороны, выразил надежду, что с окончанием парламентских выборов в Киргизии между двумя странами начнется новый этап сотрудничества.

Масадыков также призвал к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и обмену мнениями по вопросам охраны границ.