Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 7 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ученика одной из школ Комсомольска-на-Амуре, который по неосторожности убил своего одноклассника, отправили под домашний арест.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка

Читайте также: В Хабаровском крае на уроке биологии от удара одноклассника умер подросток

Семиклассники поссорились 3 декабря на уроке биологии — после удара по голове один из мальчиков упал и до приезда скорой помощи умер.

«Возбуждено уголовное дело — 14-летнего подростка задержали на 48 часов, а позже суд отправил под домашний арест», — написал телеграм-канал Amur Mash.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре 3 декабря в одной из школ случилась трагедия — погиб ученик 7 класса.