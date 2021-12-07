Мадрид, 7 декабря, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо совершит турне по Латинской Америке. Об этом пишет агентство EFE.

Pp.es Пабло Касадо

Визит Касадо начнётся 7 декабря в Аргентине, а в программу турне также войдут остановки в Уругвае, Парагвае и Чили.

В указанных странах Касадо проведёт встречи с лидерами этих стран, представителями гражданского общества и испанской общины.

Последней остановкой лидера испанских правоцентристов станет Чили — именно там 10 декабря завершится его турне.