Москва, , 06:22 — REGNUM Слово «вакцинация» стало главным словом 2021 года в русскоязычных социальных медиа и соцсетях. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании Brand Analytics.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания провела анализ 874 миллиардов слов в 52,2 миллиардах публичных русскоязычных сообщений в социальных медиа с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года. В ходе исследования изучались сообщения в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также популярные мессенджеры, комментарии к статьям и другие источники. В рейтинг вошли слова, частота употребления которых возросла не менее, чем в два раза в сравнении с предыдущим годом.

Слово «вакцинация» упоминалось в 33,5 млн сообщений, что в шесть раз чаще, чем в 2020 году. Таким образом, слово «вакцинация» возглавило рейтинг самых популярных слов года.

Далее, на втором месте по частоте употребления, оказалось слово «вакцина» — 27,1 млн употреблений, и слово «прививка» — 25,2 млн употреблений. это в 2,6 раз чаще, чем годом ранее. Также в рейтинг попали и слова «ковид» — 18,7 млн употреблений, и слово «спутник» — 13,4 млн употреблений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году словом года стало «коронавирус».

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