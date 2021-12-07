Пекин, , 06:22 — REGNUM Грузооборот и контейнерные перевозки в портах Китая показали стабильный рост за первые десять месяцев года, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

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По данным министерства, с января по октябрь грузооборот портов Китая составил 12,87 млрд тонн, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем контейнерных перевозок в портах страны за этот период вырос на 8,4% по сравнению с прошлым годом до 235,48 млн единиц двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU), сообщило министерство.

По данным министерства, в прошлом месяце порты Китая обработали более 1,32 млрд тонн грузов, в то время как пропускная способность контейнеров составила 24,52 млн TEU.