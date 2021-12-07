Каракас, 7 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция объявила, что выдвинет Серхио Гарридо кандидатом на пост губернатора Баринаса, родины покойного президента страны Уго Чавеса. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

В Баринасе по решению Верховного суда Венесуэлы будут проведены повторные региональные выборы.

«Мы приняли решение в пользу фигуры Серхио Гарридо», — сказал лидер оппозиции Фредди Суперлано, который был кандидатом на пост губернатора Баринаса на региональных выборах 21 ноября, на которых он победил, но провозглашение которого было приостановлено из-за лишения права на участие в выборах, о котором он и избирательный орган не знали.