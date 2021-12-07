Магадан, , 06:23 — REGNUM В Магадане проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки 2 декабря самолёта Airbus 321, следовавшего из Магадана в Новосибирск. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет. Проверка установит, было ли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолёта, будет дана оценка действиям членов экипажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Airbus BriYYZ

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Следователями установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолёта из аэропорта Магадана, экипаж сообщил о сильном обледенении самолёта. В ходе полёта произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска.

«В рамках доследственной проверки в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела», — пояснили следователи.

В телеграм-каналах уже появились записи разговора экипажа с диспетчером, которые подтверждают нештатную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба авиакомпании отмечает, что перед вылетом из Магадана борт прошёл противообледенительную обработку, метеоусловия для взлёта соответствовали допустимым.