Нью-Йорк, США, , 06:15 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом станут «нечестным матчем» для США, заявил 6 декабря бывший американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это нечестный матч для нашей страны. <…> Это не тот матч, который даже следует допускать. Это все равно, что выставить «Патриотов Новой Англии» против школьной команды», — сказал экс-президент.

По словам Трампа, Байден оказался слишком слабым потому, что выборы в США «были сфальсифицированы» и его оппонент получил должность незаслуженно.

«Никто не был жестче по отношению к России, чем я, им не нравится Путин — мы с ним очень хорошо ладили. Но я был тем, кто остановил газопровод. Я ввёл санкции и остановил газопровод, идущий по всей Европе», — объяснил экс-президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры Путина и Байдена начнутся 7 декабря около 18:00 мск, они пройдут по защищенной видеосвязи. Будут показаны только первые кадры виртуальной встречи, остальное общение политиков пройдёт в закрытом режиме.

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