Мадрид, , 06:11 — REGNUM Несмотря на рост числа случаев заболевания COVID-19, Испания имеет больше гарантий против пандемии коронавируса, чем в 2020 году, чтобы встретить рождественский сезон и пережить зиму. Об этом в неформальной беседе с журналистами заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

После участия в мероприятии Конгресса депутатов Испании по случаю Дня Конституции Санчес отметил успехи, которые благодаря науке были достигнуты за последний год в борьбе с COVID-19.

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