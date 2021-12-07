Москва, , 06:06 — REGNUM Во вторник, 7 декабря, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег и похолодание в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В ночь на 8 декабря в Москве облачно, осадки, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В среду, 8 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −4… +1 °C, к вечеру понижение температуры до −10… −7 °C. Облачно, небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, переменчивая погода с периодами морозов и тепла и даже сугробы снега до 12−17 см ожидаются в Москве на следующей неделе.

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