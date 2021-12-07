Абакан, 7 декабря, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Хакасии за десять месяцев 2021 года (январь — октябрь) умерло населения больше, чем родилось. Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в Красноярскстате, в республике сложилась естественная убыль населения (2 241 человек).

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

За указанный период родилось 4 399 детей, умерло 6 640 человек. По сравнению с 2020 годом рождаемость в республике сократилась на 1,3%, смертность выросла на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистиков, в России в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 2%, смертность выросла на 18,7%. В Сибирском федеральном округе рождаемость снизилась на 2,4%, смертность выросла на 17,5%.