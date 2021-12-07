Страсбург, Франция, , 06:01 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил властям Польши выдворять мигрантов, которые пересекли границу с Белоруссией и обратились в судебный орган. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Мигранты Mohamed Ali MHENNI

«Суд применил правило 39 (обеспечительные меры) <…> и постановил, что заявители, не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», — говорится в сообщении.

Решение принято после обращения в ЕСПЧ 198 мигрантов. Большинство из них отмечали, что уже находятся на территории Польши, и просили международной защиты. Некоторые жалобы касались Латвии и Литвы, однако обеспечительные меры в отношении прибалтийских стран пока не применяются, отметили в суде.

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