Якутск, , 05:58 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Якутии Фёдора Ковирги. Его подозревают в покушении на убийство, сообщает ИА SakhaDay.

Судья Brandonwyse.com

Читайте также: СК хочет возбудить уголовное дело против судьи из-за ДТП в Воронеже

Фёдор Коврига работал в Якутском городском суде. Должность судьи в инстанциях разного уровня он занимает с 2001 года. В отставку Фёдор Коврига ушёл более двух лет назад.

Дело в отношении судьи намерены возбудить по статье 105 УК (покушение на убийство). Подробности дела и версия следствия пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассматривала представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Воронежского областного суда. Причиной расследования тогда стало ДТП, в котором пострадал человек.