Оттава, , 05:54 — REGNUM Решение властей Канады запретить въезд в страну из ряда африканских государств из-за выявления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 является проявлением расизма, заявила член канадской Новой демократической партии Хизер Макферсон в эфире телеканала CTV.

Канада

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«Почему эти страны были наказаны, а другие — нет? Я считаю это расизмом», — заявила она.

Макферсон подчеркнула, что новая разновидность коронавируса была выявлена и в европейских странах, однако их не затронули новые ограничения. В связи с этим она считает решение канадских властей дискриминационным и расистским.

Ранее власти Канады запретили въезд в страну гражданам десяти стран Африки. В качестве причины указывалось выявление на территории этих государств нового штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.