Владивосток, 7 декабря, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Власти Приморья продолжат участвовать в обновлении парка коммунальной техники мэрии Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Снегопад

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Каждую ночь на уборку снега на основных улицах выходит более 200 единиц техники в составе 12 комплексов, состоящих из погрузчиков, тракторов-щеток, самосвалов. Днем тракторы прочищают внутриквартальные проезды, преимущественно к контейнерным площадкам, обеспечивая проезд мусоровозов.

«Самосвалов хватает, то именно специальной коммунальной, дорожной техники, даже с учетом привлекаемой, во Владивостоке не хватает. И поэтому заложили в бюджете 100 миллионов рублей на покупку грейдеров, фронтальных и лаповых погрузчиков», — сказал мэр Константин Шестаков.

Губернатор Олег Кожемяко предложил приобрести еще и мини-погрузчики, тракторы для внутриквартальных проездов.

«За последние годы благодаря помощи краевого бюджета, Минвостокразвития Владивосток получил более 30 единиц новой дорожной техники, но этого недостаточно, учитывая огромную автомобильную нагрузку, рельеф города. Да, не в каждую зиму выпадает такой снег, и, может, не всегда эта техника пригодится, но когда случаются снегопады, она должна максимально задействоваться. И поэтому мы поддержим администрацию города в приобретении дополнительных спецмашин», — сказал глава Приморья.

Дополнительная техника должна появиться и у Примавтодора, управляющих компаний — им бюджет края готов компенсировать часть стоимости машин, приобретаемых в лизинг.

Что касается ликвидации последствий снежного циклона, то на 7 декабря проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, поврежденные кровли накрыты тентами, их ремонт начнется с наступлением тепла.

Олег Кожемяко поручил взять под контроль вывоз коммунальных отходов в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке более 200 сотрудников муниципальных дорожных предприятий и привлечённых подрядных организаций, около 1170 дворников управляющих компаний и порядка 150 единиц специализированной техники привлечены 22 ноября к уборке снега. Работы продолжались круглосуточно.