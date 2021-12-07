Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Экс-президента США Дональда Трампа поддержали бы больше избирателей, чем действующего президента США Джозефа Байдена, если бы выборы проводились прямо сейчас. ОБ этом 7 декабря пишет издание Hill, ссылаясь на результаты исследования, которое провели Гарвардский университет (Harvard CAPS) и исследовательская служба Harris.

Джо Байден и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным исследования, на выборах, которые состоялись бы прямо сейчас, Байдена поддержали бы 45% американцев, а за экс-президента Трампа проголосовали бы 48% респондентов. При этом Байдена поддерживают в основном жители города — среди них он набрал на 20 пунктов больше, чем Трамп. За Трампа же согласны голосовать жители сельской местности: среди них он набрал на 33 пункта больше, чем его соперник.

Исследование проводилось в период с 30 ноября по 2 декабря, в нём приняли участие 1989 жителей США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента США Байдена уличили в слабости и невыполнении обещаний.

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